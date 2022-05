Cannes, Victoria Bonya protesta per le donne russe discriminate: “La guerra non esisterebbe se gli uomini partorissero” (Di lunedì 23 maggio 2022) I baffi finti, uno smoking nero, e un cartello in mano con scritto: “La guerra non esisterebbe se gli uomini partorissero“. È la protesta che ha portato al Festival di Cannes l’influencer russa Victoria Bonya, divenuta celebre in Italia per aver tagliato e fatto a pezzi le borse di Chanel in seguito allo stop del marchio francese alle vendite in Russia. La nuova protesta dell’influencer, che a giudicare dal cartello sembrerebbe semplicemente una contestazione contro la guerra in Ucraina, è invece un messaggio a difesa delle donne russe: “A nome loro voglio esprimere la mia posizione, ovvero che oggi noi donne russe siamo ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 23 maggio 2022) I baffi finti, uno smoking nero, e un cartello in mano con scritto: “Lanonse gli“. È lache ha portato al Festival dil’influencer russa, divenuta celebre in Italia per aver tagliato e fatto a pezzi le borse di Chanel in seguito allo stop del marchio francese alle vendite in Russia. La nuovadell’influencer, che a giudicare dal cartello sembrerebbe semplicemente una contestazione contro lain Ucraina, è invece un messaggio a difesa delle: “A nome loro voglio esprimere la mia posizione, ovvero che oggi noisiamo ...

