Can Yaman cambia casa a Roma: dove vive adesso? «Torno in Turchia», addio all’Italia? Ecco la verità (Di lunedì 23 maggio 2022) Can Yaman è l’amatissimo attore turco conosciuto in Italia grazie alle serie televisive di cui ha fatto parte. Sui social il sexy ex fidanzato di Diletta Leotta si è sfogato duramente in merito alla situazione che vive nel nostro Paese, ma cosa è successo? Leggi anche: Elena D’Amario e Michele Morrone sono fidanzati? È amore... Leggi su donnapop (Di lunedì 23 maggio 2022) Canè l’amatissimo attore turco conosciuto in Italia grazie alle serie televisive di cui ha fatto parte. Sui social il sexy ex fidanzato di Diletta Leotta si è sfogato duramente in merito alla situazione chenel nostro Paese, ma cosa è successo? Leggi anche: Elena D’Amario e Michele Morrone sono fidanzati? È amore...

VanityFairIt : L'attore turco, con un duro sfogo su Instagram, ha annunciato che cambierà casa (anche se resterà a Roma) perché no… - grazyna_odziej : RT @OnlyCanTeam: Alla fine del terzo anno, in quanto più meritevole della scuola, mi fornirono una somma non indifferente per programmare u… - irenes_y : RT @OnlyCanTeam: Alla fine del terzo anno, in quanto più meritevole della scuola, mi fornirono una somma non indifferente per programmare u… - Aferdit78355557 : @JBalMoral276 Ma scusa cosa c'entra insieme con Ozge Gurel con vendita di libro ?? di Can Yaman, avete permesso o co… - SharonHayman16 : There's so many fake people call themselves Can Yaman CAN YAMAN NON HA FACEBOOK! CAN YAMAN NON HA TWITTER! CAN YAM… -

Karina Cascella diventa una furia: ''Incompetenti, capre, denuncio tutti'' Leggi anche Can Yaman lancia un avvertimento alle fan Karina ha racontato al settimanale Nuovo questo particolare, ma la sua intervista sebbene chiara e lineare è stata ripresa e totalmente stravolta ... Can Yaman avverte le fan: ''Preparatevi all'estate'' Tra nuovi progetti, grande emozione per la messa in onda della prima fiction dove reciterà completamente in italiano e l'inizio di un addestramento serrato in palestra, Can Yaman è molto impegnato ma non per questo trascura le sue tantissime fan. L'attore turco, tramite una Ig Stories , ha pubblicato un video che preannuncia una bella sorpresa per tutte coloro che lo ... ComingSoon.it Can Yaman avverte le fan: ''Preparatevi all’estate'' Can Yaman pubblica un video su Instagram, invitando le fan a prepararsi per il nuovo progetto estivo che lo riguarda. Mediaset: "folle" gesto per Can Yaman, l’ex di Demet Ozdemir senza parole Ormai è una vera e propria Can -mania. L’attore turco Yaman è sempre più al centro dell’attenzione mediatica. Da Bitter Sweet e Mr ... Leggi anchelancia un avvertimento alle fan Karina ha racontato al settimanale Nuovo questo particolare, ma la sua intervista sebbene chiara e lineare è stata ripresa e totalmente stravolta ...Tra nuovi progetti, grande emozione per la messa in onda della prima fiction dove reciterà completamente in italiano e l'inizio di un addestramento serrato in palestra,è molto impegnato ma non per questo trascura le sue tantissime fan. L'attore turco, tramite una Ig Stories , ha pubblicato un video che preannuncia una bella sorpresa per tutte coloro che lo ... Can Yaman avverte le fan: ''Preparatevi all'estate'' Can Yaman pubblica un video su Instagram, invitando le fan a prepararsi per il nuovo progetto estivo che lo riguarda.Ormai è una vera e propria Can -mania. L’attore turco Yaman è sempre più al centro dell’attenzione mediatica. Da Bitter Sweet e Mr ...