Campionato Europeo iQFOiL: argento per Renna, ecco gli altri azzurri (Di lunedì 23 maggio 2022) Medal Series che concedono ai primi dieci in classifica la possibilità di lottare per una medaglia e una certezza, seppur minima, al primo, ovvero di averne sicuramente una: grande spettacolo al Campionato Europeo iQFOiL. Maggetti ci prova fino all’ultimo e chiude il Campionato al sesto posto. Per Renna, invece, una cavalcata che si arresta all’ultimo atto, in finale con il francese Goyard. Soddisfazione è quanto emerge alla luce dei risultati ottenuti: “Una giornata intensa, come il nuovo formato di Medal Series vuole che sia. Renna ha saputo tenere i nervi saldi anche oggi, e questo nello sport fa sempre la differenza. L’argento Europeo che portiamo a casa posa su una base di squadra larga e molto solida. Complimenti ai ragazzi e al tecnico Stella ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 23 maggio 2022) Medal Series che concedono ai primi dieci in classifica la possibilità di lottare per una medaglia e una certezza, seppur minima, al primo, ovvero di averne sicuramente una: grande spettacolo al. Maggetti ci prova fino all’ultimo e chiude ilal sesto posto. Per, invece, una cavalcata che si arresta all’ultimo atto, in finale con il francese Goyard. Soddisfazione è quanto emerge alla luce dei risultati ottenuti: “Una giornata intensa, come il nuovo formato di Medal Series vuole che sia.ha saputo tenere i nervi saldi anche oggi, e questo nello sport fa sempre la differenza. L’che portiamo a casa posa su una base di squadra larga e molto solida. Complimenti ai ragazzi e al tecnico Stella ...

Advertising

Rigna_risorto : RT @GiGiglio99: Quando dico una cosa, capitela senza insultare Lo dico da agosto, da quando è iniziato il campionato, quest'anno arriverà… - PressMareItalia : #MedalSeries che regalano ai primi dieci in #classifica la possibilità di #giocarsi una #medaglia e solo una – sepp… - topastrofly : @Schaden24802551 Sono trofei i che si vincono in Italia partecipando alle competizioni, sminuire che senso ha? Ai… - PressMareItalia : #MedalSeries che regalano ai primi dieci in classifica la possibilità di giocarsi una #medaglia e solo una – seppur… - CandiagoSilvano : @paolofranci17 @acmilan @Inter Lo ha perso la Juventus. Altro che balle. Un campionato di bassissimo livello. Spari… -