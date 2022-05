Cambi: dollaro si indebolisce, euro sale a 1,06 (Di lunedì 23 maggio 2022) Il dollaro si indebolisce sui mercati valutari e l'euro guadagna terreno portandosi a sfiorare 1,06 contro la moneta americana, in rialzo dello 0,3%. La valuta europea è invece in calo rispetto allo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilsisui mercati valutari e l'guadagna terreno portandosi a sfiorare 1,06 contro la moneta americana, in rialzo dello 0,3%. La valutapea è invece in calo rispetto allo ...

