Calciomercato: Zanoli verso il prestito, lo attende il Bari

Il giovane terzino azzurro potrebbe approdare all'altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis Il Quotidiano di Puglia nella sua edizione odierna parla di Alessandro Zanoli.

Zanoli, classe 2000, grazie alle positive prestazioni delle ultime settimane è stato chiamato anche dal ct della Nazionale Roberto Mancini per lo stage azzurro.

Il rapporto fra Napoli e Bari potrebbe permettere ai pugliesi di mettere le mani su un giovane dei partenopei. Si tratta di Alessandro Zanoli. Il Quotidiano di Puglia parla di calciomercato e di una possibile trattativa tra Napoli e Bari per Alessandro Zanoli, terzino azzurro. Infatti, il calciatore classe 2000 che si è guadagnato anche una chiamata in Nazionale.