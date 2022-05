Calciomercato Inter | salti di gioia per Marotta | la sentenza è una manna

Advertising

cmdotcom : #Inter, #Inzaghi: 'Orgoglioso di quel che abbiamo fatto, nelle ultime 30 tre punti in più del #Milan'… - DiMarzio : #Calciomercato I @Inter: oggi l’incontro per il rinnovo di #Perisic - cmdotcom : #Inter mania, che differenza tra #SerieA e #PremierLeague: #Milan 3-0 al 36°, #ManchesterCity 0-2 al 75°… - ERYREY72 : RT @cmdotcom: L'#Inter vincerà tutto, #scudetto e #CoppaItalia. Il #Milan resta a guardare, e può sperare solo nella nuova proprietà #Inter… - andreastoolbox : #Calciomercato Inter, attesa per l'incontro Inzaghi-Zhang. E viene alzata l'offerta a Perisic -

la Repubblica

Commenta per primo In pochi conoscono l'meglio di Beppe Bergomi, che a Sky Sport ha parlato del possibile arrivo di Paulo Dybala in nerazzurro: 'Lo vedrei bene, l'ha sempre avuto un 10 che prendeva la fantasia dei tifosi'.1 A margine dell'Integration Heroes Match, l'ex portiere di Fiorentina eSeba Frey ha rilasciato alcune dichiarazioni, tra i media presenti, anche a.com : Calciomercato in diretta: Perisic-Inter, rinnovo vicino. Cioffi e l'Udinese si separano Secondo il bookmaker inglese Stanleybet, però, la formazione di mister Mourinho, proposta in quota a 2,50, deve guardarsi dalla corte dell’Inter, in quota a 1,85 ... in programma questa sera a San ...Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, la procura della FIGC avrebbe appena aperto un'inchiesta per una presuna violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia sportiva a ...