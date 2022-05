Calciomercato Empoli, c’è una porta da blindare per il prossimo anno (Di lunedì 23 maggio 2022) Il campionato di massima serie ha disputato la sua ultima giornata nel weekend archiviato. Assegnato il titolo della Serie A, elette le sette squadre che parteciperanno a Champions League, Europa League e Conference League e legiferata la terza squadra squadra che accompagnerà Venezia e Genoa nel prossimo torneo di Serie B. Grandi emozioni, quindi, ci hanno traghettato in questo ultimo atto. È stato un campionato incredibile che ha lasciato tutti i verdetti più importanti agli ultimi novanta minuti. In questo clima d’incertezza che ha conosciuto, però, il suo epilogo definitivo, le società strizzano l’occhio verso il prossimo futuro. Obiettivo: migliorare sensibilmente le rose in vista della stagione che verrà. A piccoli, ma consistenti passi, si avvicina sempre più il periodo delle contrattazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Il campionato di massima serie ha disputato la sua ultima giornata nel weekend archiviato. Assegnato il titolo della Serie A, elette le sette squadre che partecipera Champions League, Europa League e Conference League e legiferata la terza squadra squadra che accompagnerà Venezia e Genoa neltorneo di Serie B. Grandi emozioni, quindi, ci htraghettato in questo ultimo atto. È stato un campionato incredibile che ha lasciato tutti i verdetti più imnti agli ultimi novanta minuti. In questo clima d’incertezza che ha conosciuto, però, il suo epilogo definitivo, le società strizzano l’occhio verso ilfuturo. Obiettivo: migliorare sensibilmente le rose in vista della stagione che verrà. A piccoli, ma consistenti passi, si avvicina sempre più il periodo delle contrattazioni ...

