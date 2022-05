Calcio: Totti, 'io darei la 10 a Dybala, ma non decido io' (Di lunedì 23 maggio 2022) Milano, 23 mag. - (Adnkronos) - Daresti la maglia numero 10 a Dybala? "Fosse per me volentieri, ma non sono io a decidere. Poi dipende da lui scegliere il numero di maglia, magari ne preferisce un altro". Così la bandiera della Roma Francesco Totti a margine dell'Integration Heroes Match allo stadio 'Meazza' di Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Milano, 23 mag. - (Adnkronos) - Daresti la maglia numero 10 a? "Fosse per me volentieri, ma non sono io a decidere. Poi dipende da lui scegliere il numero di maglia, magari ne preferisce un altro". Così la bandiera della Roma Francescoa margine dell'Integration Heroes Match allo stadio 'Meazza' di Milano.

