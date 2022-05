Calcio | Pioli ai tifosi | ' grazie del vostro sostegno e della vostra passione'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Milano, 23 mag. - (Adnkronos) - "A chi ci aveva detto che eravamo più forti senza di voi, non ci aveva capito un caz...deled entusiasmo eche abbiamo trasformato in energia positiva". L'allenatore del Milan Stefanosi rivolge così airossoneri primapartenza del pulmann da casa Milan per la parata che si concluderà a piazza Duomo.

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - angelomangiante : Uno scudetto vinto con la forza delle idee. #Pioli ha dato gioco e crescita collettiva. #Maldini ha portato le idee… - PBPcalcio : È lo scudetto di un progetto. Di un cambio di mentalità e metodo di lavoro. È lo scudetto Di Paolo Maldini.di Gazi… - fanpage : Scoperto chi è stato il tifoso che ha rubato la medaglia dello scudetto a Stefano Pioli #Scudetto - SportRepubblica : Milan, Pioli si fa tatuare sul braccio lo scudetto con il numero 19 -

Mentre sull'altra sponda del Naviglio è incontenibile l'entusiasmo per una squadra giovane ed ambiziosa magistralmente diretta in campo dae assistita da un dirigente competente come Paolo ...... c'è stata una scelta di andare avanti, anche io all'inizio ero perplesso su. Invece questa ... questa è stata una cosa nuova per ilitaliano e deve farci riflettere perché il prossimo anno ...Milano, 23 mag. - "A chi ci aveva detto che eravamo più forti senza di voi, non ci aveva capito un caz... Grazie del vostro sostegno ed entusiasmo e della vostr ...Milano, 23 mag. - L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha subito voluto rendere incancellabile l'impresa della sua squadra e poche ore dopo aver conquistato il ...