Calcio: Nazionale, 39 convocati per gare di giugno, prima chiamata per Frattesi e Pinamonti (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. - (Adnkronos) - Un mese intenso attende la Nazionale di Roberto Mancini, impegnata in cinque gare in quindici giorni nella speranza di vivere un'altra estate ricca di soddisfazioni a un anno di distanza dal trionfo di Wembley. E proprio dall'iconico stadio londinese ripartiranno gli Azzurri, che mercoledì 1° giugno (ore 20.45, diretta Rai 1) affronteranno l'Argentina nella sfida tra i Campioni d'Europa in carica e i vincitori dell'ultima Coppa America. Un match ricco di fascino, ribattezzato la ‘Finalissima', che rientra nel Protocollo d'intesa firmato lo scorso dicembre da Uefa e Conmebol. Partirà invece dalla via Emilia il cammino dell'Italia nella terza edizione della Nations League, che prevede quattro partite a giugno e le ultime due gare a fine settembre: dopo aver raggiunto l'anno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. - (Adnkronos) - Un mese intenso attende ladi Roberto Mancini, impegnata in cinquein quindici giorni nella speranza di vivere un'altra estate ricca di soddisfazioni a un anno di distanza dal trionfo di Wembley. E proprio dall'iconico stadio londinese ripartiranno gli Azzurri, che mercoledì 1°(ore 20.45, diretta Rai 1) affronteranno l'Argentina nella sfida tra i Campioni d'Europa in carica e i vincitori dell'ultima Coppa America. Un match ricco di fascino, ribattezzato la ‘Finalissima', che rientra nel Protocollo d'intesa firmato lo scorso dicembre da Uefa e Conmebol. Partirà invece dalla via Emilia il cammino dell'Italia nella terza edizione della Nations League, che prevede quattro partite ae le ultime duea fine settembre: dopo aver raggiunto l'anno ...

