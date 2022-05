Calcio: Milan. Pirlo 'Tonali figura chiave, bisognava solo aspettarlo' (Di lunedì 23 maggio 2022) "Hanno sempre creduto in lui, poi quando uno è bravo lo fa vedere in campo" FIRENZE - "La passione di ogni bambino ti porta sempre a voler fare qualcosa di più. Ho iniziato come tanti ragazzi con una ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) "Hanno sempre creduto in lui, poi quando uno è bravo lo fa vedere in campo" FIRENZE - "La passione di ogni bambino ti porta sempre a voler fare qualcosa di più. Ho iniziato come tanti ragazzi con una ...

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - Gazzetta_it : GRANDE MILAN, SEI CAMPIONE D’ITALIA! #scudetto - sportface2016 : #SassuoloMilan, #Salvini: 'Sarò allo stadio a #ReggioEmilia. Non dico altro' - HoloPasta_fan : @PhdDavide Smettiamola di generalizzare le brutture dello sport come se fossero la norma: - RAYAN31492571 : RT @Gazzetta_it: Milan scudetto, la prima pagina incorniciata della Gazzetta in regalo con G All -