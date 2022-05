Calcio: la Lega Serie A sbarca negli Stati Uniti (Di lunedì 23 maggio 2022) New York, 23 mag. -(Adnkronos) - La Lega Serie A sbarca negli Stati Uniti. E lo fa in grande stile, avviando una nuova fase storica per il Calcio italiano, con l'evento inaugurale “Calcio Is Back”, nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York. Numerose le personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale, culturale, sportivo e dello spettacolo che prenderanno parte alla serata, alla quale parteciperanno tutti i Club di A e fuoriclasse come Alessandro Del Piero, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo e Christian Vieri, Ambassadors di Lega Serie A, oltre ad acclamati campioni del basket NBA e del football NFL. Il centro operativo e istituzionale del progetto "Calcio Is Back" ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) New York, 23 mag. -(Adnkronos) - La. E lo fa in grande stile, avviando una nuova fase storica per ilitaliano, con l'evento inaugurale “Is Back”, nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York. Numerose le personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale, culturale, sportivo e dello spettacolo che prenderanno parte alla serata, alla quale parteciperanno tutti i Club di A e fuoriclasse come Alessandro Del Piero, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo e Christian Vieri, Ambassadors diA, oltre ad acclamati campioni del basket NBA e del football NFL. Il centro operativo e istituzionale del progetto "Is Back" ...

