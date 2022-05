Calcio: De Siervo, 'grandi emozioni, campionato merita 9,5' (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. - (Adnkronos) - "Che voto merita la Serie A? Un sontuoso 9,5. Abbiamo vissuto tutti una stagione incredibile, sempre sulle montagne russe, con tantissime emozioni per un campionato concluso solo all'ultimo minuto. Manca mezzo voto perché tutti dobbiamo migliorare: ci sono elementi sui quali lavoreremo per farci trovare pronti ad agosto". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, intervenuto a "La politica nel pallone" su Gr Parlamento. "Ci sarà anche un film sul campionato appena concluso con quattro puntate da 26 minuti - ha sottolineato ancora - Cercheremo di racchiudere tutto in cento minuti densi con immagini spettacolari e inedite, cercando di raccontare il dietro le quinte con un linguaggio diverso. La serie verrà distribuita in Italia con Dazn e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. - (Adnkronos) - "Che votola Serie A? Un sontuoso 9,5. Abbiamo vissuto tutti una stagione incredibile, sempre sulle montagne russe, con tantissimeper unconcluso solo all'ultimo minuto. Manca mezzo voto perché tutti dobbiamo migliorare: ci sono elementi sui quali lavoreremo per farci trovare pronti ad agosto". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De, intervenuto a "La politica nel pallone" su Gr Parlamento. "Ci sarà anche un film sulappena concluso con quattro puntate da 26 minuti - ha sottolineato ancora - Cercheremo di racchiudere tutto in cento minuti densi con immagini spettacolari e inedite, cercando di raccontare il dietro le quinte con un linguaggio diverso. La serie verrà distribuita in Italia con Dazn e ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: De Siervo, 'grandi emozioni, campionato merita 9,5' - - TV7Benevento : Calcio: De Siervo, 'Milan modello sano, caso Mpabbé non va bene' - - TV7Benevento : Calcio: De Siervo, 'calendario asimmetrico verrà riproposto' - - sportli26181512 : De Siervo: 'Supercoppa Milan-Inter a gennaio in Arabia. E sulla pirateria...': De Siervo: 'Supercoppa Milan-Inter a… - ItalianSerieA : New post: DE SIERVO: “STAGIONE INCREDIBILE, STIAMO REALIZZANDO UN FILM SUL CAMPIONATO” -