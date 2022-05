Calcio: Borussia Dortmund, Terzic è il nuovo allenatore (Di lunedì 23 maggio 2022) Dortmund, 23 mag. -(Adnkronos) - Edin Terzic è il nuovo allenatore del Borussia Dortmund. Il 40enne tecnico, subentrato già nella scorsa stagione a Favre, aveva conquistato la Coppa di Germania e poi era stato sostituito da Rose, rimanendo nell'organigramma societario come direttore tecnico. Terzic ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022), 23 mag. -(Adnkronos) - Edinè ildel. Il 40enne tecnico, subentrato già nella scorsa stagione a Favre, aveva conquistato la Coppa di Germania e poi era stato sostituito da Rose, rimanendo nell'organigramma societario come direttore tecnico.ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Borussia Dortmund, Terzic è il nuovo allenatore - - ETGazzetta : Borussia Dortmund, #Terzic torna allenatore: contratto fino al 2025 - RSIsport : ????? Il Borussia Dortmund cambia il proprio allenatore. Via Rose, torna Terzic - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Borussia Dortmund, Terzic torna in panchina. Contratto fino al 2025 - sportli26181512 : Fiorentina qualificata in Conference, chi c'era nell'ultima partita giocata in Europa: La Fiorentina torna in Europ… -