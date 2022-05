Cagliari, L’Unione Sarda: “Salvezza gettata a Venezia” (Di lunedì 23 maggio 2022) Cagliari, L’Unione Sarda- Come scrive L’Unione Sarda il Cagliari ha buttato in casa del Venezia già retrocesso la grande Salvezza nella massima serie. Una stagione davvero da dimenticare per tutta la Sardegna. che ad oggi con una squadra con dei nomi importati e soprattutto di grande qualità non è riuscita nella Salvezza. Joao Pedro, nazionale Italiana non è riuscito mai nel dare la grande spinta alla squadra in questo gran finale di campionato dove è davvero accaduto l’impossibile. La squadra Sarda esce davvero molto ridimensionata dalla Serie A. Con davvero dei grandi rimpianti e la consapevolezza di avere una rosa di massimo livello per la massima Serie. “Il Cagliari ha buttato via la ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 23 maggio 2022)- Come scriveilha buttato in casa delgià retrocesso la grandenella massima serie. Una stagione davvero da dimenticare per tutta la Sardegna. che ad oggi con una squadra con dei nomi importati e soprattutto di grande qualità non è riuscita nella. Joao Pedro, nazionale Italiana non è riuscito mai nel dare la grande spinta alla squadra in questo gran finale di campionato dove è davvero accaduto l’impossibile. La squadraesce davvero molto ridimensionata dalla Serie A. Con davvero dei grandi rimpianti e la consapevolezza di avere una rosa di massimo livello per la massima Serie. “Ilha buttato via la ...

