Bullismo, il messaggio di Magica Musica: "Siamo diversi, ma uguali" (Di lunedì 23 maggio 2022) . Ecco di cosa stiamo parlando: vi abbiamo raccontato tutto qui Bullismo: IL messaggio DI Magica Musica- L'orchestra di Magica Musica, costituita da 35 alunni dell'istituto comprensivo Pescara 8, ha dato un bel calcio al Bullismo eseguendo uno splendido spettacolo. In tanti hanno riempito la platea, come sottolineano anche i colleghi di "laprovinciacr.it". L'evento è stato molto bello: il messaggio è chiaro. diversità, ma uguaglianza: pari opportunità. Ecco la lista delle canzoni che il pubblico ha potuto ascoltare: Hai un amico in me di Cocciante,La pelle nera di Ferrer,Una vita da mediano di Luciano Ligabue,Love runs out di One Republic,Natural Woman di Aretha Franklyn,Il cielo di Renato Zero,Think di Aretha ...

