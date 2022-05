Bruno Fernandes fa autocritica | «Stagione non all’altezza | ma…»

(Di lunedì 23 maggio 2022) Le parole diFernades sui social dopo la pessima: «non, ma il Manchester United si rialza sempre» Unadisastrosa per il Manchester United. Lo sa bene, che ha fattosui social tracciando un bilancio dell’ultima annata. Di seguito le sue parole «Laè finita e nessuno dei nostri obiettivi è stato raggiunto. Come singoli e come squadra non siamo statidelle aspettative. I nostri tifosi mi hanno mostrato ancora una volta perché questo è uno dei migliori club al mondo. Anche in momenti come questi sono sempre stati con noi. Ho imparato una cosa molto importante da quando sono arrivato in questo club: il Manchester United si ...

Il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes ha fatto un bilancio della stagione: 'E' finita e non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Non siamo stati all'altezza delle aspettative, né come singoli e né come squadra. I tifosi mi hanno mostrato ancora una volta perché questo è uno dei migliori club al mondo. Anche in momenti come questi sono sempre stati con noi. Ho imparato una cosa molto importante da quando sono arrivato in questo club: il Manchester United si rialza sempre'