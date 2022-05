Brave and Beautiful cambia orario di nuovo orario: quando andrà in onda (Di lunedì 23 maggio 2022) Brave and Beautiful cambia l’orario di messa in onda ancora una volta in poco tempo: motivo e nuovo orario Brave and Beautiful è una serie televisiva turca che dal 2021 viene tramessa anche qui in Italia su Canale 5. La trama è molto complessa in quanto la serie racchiude un insieme di generi televisivi, come il drammatico, sentimentale, thriller e telenovela. Brave and Beautiful serie (Instagram)La serie è ambientata in un paesino vicino Instanbul e tratta principalmente di vari intrighi che caratterizzano la vita del protagonista Cesur Alemdaroglu. Cesur è un giovane vendicativo che fa ritorno nel paesino fuori Instambul per risolvere un conto in ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 23 maggio 2022)andl’di messa inancora una volta in poco tempo: motivo eandè una serie televisiva turca che dal 2021 viene tramessa anche qui in Italia su Canale 5. La trama è molto complessa in quanto la serie racchiude un insieme di generi televisivi, come il drammatico, sentimentale, thriller e telenovela.andserie (Instagram)La serie è ambientata in un paesino vicino Instanbul e tratta principalmente di vari intrighi che caratterizzano la vita del protagonista Cesur Alemdaroglu. Cesur è un giovane vendicativo che fa ritorno nel paesino fuori Instambul per risolvere un conto in ...

