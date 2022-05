Borsa: Europa bene con dazi e Ny, corre l'euro, Milano - 0,5% (Di lunedì 23 maggio 2022) Borse europee in rialzo dopo l'apertura positiva di Wall Street, con l'eccezione di Milano ( - 0,5%) che sconta lo stacco della cedola da parte di un nutrito gruppo di società, tra cui Azimut ( - 4,2%)... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) Borsepee in rialzo dopo l'apertura positiva di Wall Street, con l'eccezione di( - 0,5%) che sconta lo stacco della cedola da parte di un nutrito gruppo di società, tra cui Azimut ( - 4,2%)...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa bene con dazi e Ny, corre l'euro, Milano -0,5%: Piazza Affari sconta stacco cedole. Gas sui minimi, r… - Riparte_Italia : RT @Luca_Gualtieri1: C'è un'Italia da comprare? I mercati sono nervosi e temono la recessione. Ma il premier #Draghi non ci crede e, grazie… - AlbertoCampede2 : @RaimondoSecci @salpaladino Purtroppo non siamo tutti solo un’azienda di borsa che mette soldi su soldi per non vin… - alessiobellini : @acffiorentina ritorno in Europa? mi raccomando facciamo subito brutte figure internazionali e andate ad acquistare… - Benzinga_Italia : ???? #premarket: #futures #USA in territorio positivo, il greggio sale dell'1%?????? #Oil #trading #asia #cina… -