Bonus trasporto pubblico 2022 per studenti e lavoratori: 60 euro per gli abbonamenti. Ecco a chi spetta - GUIDA (Di lunedì 23 maggio 2022) Per «mitigare l'impatto del caro-energia» soprattutto su studenti e lavoratori con un reddito sotto i 35mila euro , viene istituito un fondo da 100 milioni di euro presso il ministero del Lavoro che...

