Bonus Sociale da 460€ al mese: come funziona e chi può richiederlo (Di lunedì 23 maggio 2022) Novità in arrivo per le famiglie che potranno beneficiare di un po’ d’ossigeno sul fronte del caro bollette considerando i continui aumenti delle forniture dovuti, in parte, allo scoppio e al perdurare del conflitto in Ucraina. Il provvedimento del Governo, uno dei tanti capitoli del cosiddetto Dl aiuti, punta pertanto ad alleggerire il carico sulle famiglie. come funziona il Bonus bollette 2022 In molti lo hanno definito come Bonus Sociale (attenzione: non va confuso con l’assegno Sociale dell’INPS) ma in realtà si tratta di uno sconto nelle bollette che arriveranno a casa. Ma come funziona? Il taglio sul prezzo è reso operativo dall’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ma fino al precedente Decreto Energia la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Novità in arrivo per le famiglie che potranno beneficiare di un po’ d’ossigeno sul fronte del caro bollette considerando i continui aumenti delle forniture dovuti, in parte, allo scoppio e al perdurare del conflitto in Ucraina. Il provvedimento del Governo, uno dei tanti capitoli del cosiddetto Dl aiuti, punta pertanto ad alleggerire il carico sulle famiglie.ilbollette 2022 In molti lo hanno definito(attenzione: non va confuso con l’assegnodell’INPS) ma in realtà si tratta di uno sconto nelle bollette che arriveranno a casa. Ma? Il taglio sul prezzo è reso operativo dall’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ma fino al precedente Decreto Energia la ...

