Bonus Musica 2022: come funziona, importi e requisiti (Di lunedì 23 maggio 2022) Bonus Musica. Un tempo la Musica rappresentava una delle quattro arti liberali, insieme a matematica, filosofia e retorica, indispensabili all’adeguato sviluppo cognitivo dei ragazzi e delle ragazze. Ora, questa vecchia e sana abitudine diventa un po’ più accessibile a tutti, grazie al Bonus Musica prorogato anche per il prossimo anno. Cos’è e come funziona Non sarà necessaria alcuna domanda per poter accedere all’agevolazione in questione: di fatto, le spese sostenute dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi, supportate da necessaria documentazione. Per quanto riguarda, invece, il 730, ci sarà invece uno spazio dedicato. Leggi anche: Bonus psicologo 2022 per consulenza psicologica online e via Skype? Tutte le spese ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022). Un tempo larappresentava una delle quattro arti liberali, insieme a matematica, filosofia e retorica, indispensabili all’adeguato sviluppo cognitivo dei ragazzi e delle ragazze. Ora, questa vecchia e sana abitudine diventa un po’ più accessibile a tutti, grazie alprorogato anche per il prossimo anno. Cos’è eNon sarà necessaria alcuna domanda per poter accedere all’agevolazione in questione: di fatto, le spese sostenute dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi, supportate da necessaria documentazione. Per quanto riguarda, invece, il 730, ci sarà invece uno spazio dedicato. Leggi anche:psicologoper consulenza psicologica online e via Skype? Tutte le spese ...

Advertising

makiri_musica : RT @ilgiornale: Si può richiedere un bonus del 50% per chi installa condizionatori a pompa di calore nel proprio appartamento: ecco come fa… - Ci_Sono_Quasi : Bonus 1: la location spettacolare. Una casa tipica del centro storico di Napoli impregnata di arte e musica. Sembra… - SalvatoreC1970 : RT @RadioQuar: Alle 9.00 Bonus Track la selezione di @SalvatoreC1970 Questa mattina selezione estiva che spazia tanto nella musica italiana… - RadioQuar : Alle 9.00 Bonus Track la selezione di @SalvatoreC1970 Questa mattina selezione estiva che spazia tanto nella musica… - InforGiovani : Se sei nato nel 2003 hai a disposizione 500 euro del #BonusCultura da utilizzare per libri, giornali, musica, ingre… -