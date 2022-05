Bonus da 200 euro, non vale solo il tetto dei 35 mila euro di reddito: chi rischia di restare escluso e come fare per ottenerlo (Di lunedì 23 maggio 2022) Sulla busta paga di luglio molti lavoratori troveranno un accredito di 200 euro. Il Bonus una tantum stabilito dal decreto Aiuti e recentemente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale è al netto delle imposte: sul cedolino dello stipendio gli effetti saranno, dunque, importanti perché l'aumento sarà " solo per il mese di luglio " di 200 euro netti. Il tetto dei ... Leggi su lastampa (Di lunedì 23 maggio 2022) Sulla busta paga di luglio molti lavoratori troveranno un accredito di 200. Iluna tantum stabilito dal decreto Aiuti e recentemente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale è al netto delle imposte: sul cedolino dello stipendio gli effetti saranno, dunque, importanti perché l'aumento sarà "per il mese di luglio " di 200netti. Ildei ...

Advertising

capuanogio : Nel 2020-2021 il #PSG ha fatturato 569,7 milioni di euro con un rosso di 224,3 (348,5 sommando il 2019-2020). Il r… - Frankf1842 : RT @fanpage: Il bonus da 200 euro arriverà a luglio nelle tasche degli italiani, ma c'è un'ampia categoria di lavoratori che dovrà fare nec… - _snookbiebs : @INPS_it salve una piccola info. Ho sentito del bonus di 200 euro, ma a noi che ricevemmo il REM scorso anno, coem… - GioChirilly : Il bonus dei 200 euro pure ai percettori del reddito di cittadinanza... - e_didone : RT @FnpVeneto: ?? quando arriva il bonus 200 euro? ??come si ottiene lo sconto in bolletta luce/gas? ? i dettagli di come funziona il Decreto… -