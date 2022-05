Bonus 200 euro, tutto quello che c’è da sapere: chi dovrà fare richiesta e chi lo troverà in busta paga (Di lunedì 23 maggio 2022) Iniziano ad arrivare i primi chiarimenti sul Bonus 200, una misura fortemente voluta dal governo Draghi per venire incontro agli italiani alle prese con i rincari delle bollette e l’inflazione. Il Bonus è rivolto al singolo individuo e non all’intero nucleo familiare, dunque – come scrive stamattina il Corriere della Sera – per stabilire chi ha diritto o meno alla misura bisognerà considerare il reddito e non l’Isee. In altre parole, se all’interno di una stessa famiglia, due persone guadagnano meno di 35 mila euro – questo il tetto massimo consentito – entrambe potranno beneficiare del Bonus, destinato a più della metà degli italiani. Si tratta di 31,5 milioni di persone. Alcune categorie di lavoratori riceveranno il Bonus in maniera automatica, altri dovranno richiederlo all’Inps o all’ente ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Iniziano ad arrivare i primi chiarimenti sul200, una misura fortemente voluta dal governo Draghi per venire incontro agli italiani alle prese con i rincari delle bollette e l’inflazione. Ilè rivolto al singolo individuo e non all’intero nucleo familiare, dunque – come scrive stamattina il Corriere della Sera – per stabilire chi ha diritto o meno alla misura bisognerà considerare il reddito e non l’Isee. In altre parole, se all’interno di una stessa famiglia, due persone guadagnano meno di 35 mila– questo il tetto massimo consentito – entrambe potranno beneficiare del, destinato a più della metà degli italiani. Si tratta di 31,5 milioni di persone. Alcune categorie di lavoratori riceveranno ilin maniera automatica, altri dovranno richiederlo all’Inps o all’ente ...

