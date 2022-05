Bonus 200 euro per i dipendenti: ecco chi è escluso (Di lunedì 23 maggio 2022) Non tutti i dipendenti potranno beneficiare del Bonus 200 euro a luglio 2022. Per ottenerlo serve aver avuto una riduzione contributiva dello 0,80%, prevista dalla legge di Bilancio, da marzo ad aprile 2022. Il decreto legge Aiuti (50/2022) pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi ha chiarito alcuni dei dubbi di coloro che vorrebbero ricevere il nuovo Bonus. Molti di questi riceveranno dal proprio datore di lavoro l’incentivo di 200 euro, che aumenterà il netto del cedolino, in quanto sullo stesso non graveranno contributi o imposte. Ma vediamo ora insieme come stati identificato i beneficiari del Bonus 200 euro, che è previsto per luglio 2022. Bonus 200 euro, non è previsto per tutti i dipendenti Come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 maggio 2022) Non tutti ipotranno beneficiare del200a luglio 2022. Per ottenerlo serve aver avuto una riduzione contributiva dello 0,80%, prevista dalla legge di Bilancio, da marzo ad aprile 2022. Il decreto legge Aiuti (50/2022) pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi ha chiarito alcuni dei dubbi di coloro che vorrebbero ricevere il nuovo. Molti di questi riceveranno dal proprio datore di lavoro l’incentivo di 200, che aumenterà il netto del cedolino, in quanto sullo stesso non graveranno contributi o imposte. Ma vediamo ora insieme come stati identificato i beneficiari del200, che è previsto per luglio 2022.200, non è previsto per tutti iCome ...

