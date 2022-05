Boniek | Scudetto Milan? Felice per Pioli Ricordo quand' era riserva alla Juve

(Di lunedì 23 maggio 2022) Le parole dell'ex giocatore die Roma, e attuale vicepresidente Uefa, Zbigniewa margine della cerimonia della "Hall of Fame" del calcio italiano, in corso a Palazzo Vecchio a Firenze

Advertising

HaSegnatAJuv : @il_farmacista Questo era esattamente quaranta anni fa: 16 maggio 1982 scudetto e seconda stella. Mi pare anche che… -

Tuttosport

Le parole dell'ex giocatore di Juve e Roma, e attuale vicepresidente Uefa, Zbigniewa margine della cerimonia della "Hall of Fame" del calcio italiano, in corso a Palazzo Vecchio a Firenze... Zbigniewe Michel Platini. A Cagliari non segnò nessuno e così la Juventus divenne la prima ... iniziato tra il 1961 e il 1963 con le vittorie dell'ottavoe della prima Coppa dei ... Boniek: "Pioli merita questo Scudetto" L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale polacca ha commentato il finale di campionato che ha visto trionfare il Milan sull'Inter.Ed i pugliesi, allora allenati da Boniek, ne approfittarono ... Fu, quella, una sconfitta infine indolore per la Samp, che festeggiò la vittoria dello scudetto proprio nella gara di ritorno contro i ...