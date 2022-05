Boniek, il Mondiale senza l'Italia sarà più povero (Di lunedì 23 maggio 2022) "Il Mondiale senza l'Italia sarà più povero, la sua esclusione è una cosa inspiegabile anche perché ci sono tante nazionali più deboli rispetto a quella azzurra". Lo ha detto l'ex giocatore di Juve ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) "Ill'più, la sua esclusione è una cosa inspiegabile anche perché ci sono tante nazionali più deboli rispetto a quella azzurra". Lo ha detto l'ex giocatore di Juve ...

Advertising

ematr_86 : e se lo dice Boniek che senza l'Italia non è Mondiale caro #Infantino, l'Italia va ripescata #Qatar2022 e ci sono l… - glooit : Boniek, il Mondiale senza l'Italia sarà più povero leggi su Gloo - fedram67 : RT @fabergian: E pensare che vincemmo un mondiale battendo squadre come l'Argentina di Maradona,il Brasile di Zico,la Polonia di Boniek,e l… - fabergian : E pensare che vincemmo un mondiale battendo squadre come l'Argentina di Maradona,il Brasile di Zico,la Polonia di B… -