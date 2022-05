Blackview BL8800 | disponibili in early bird all’imperdibile prezzo di 335 dollari

(Di lunedì 23 maggio 2022) La serieè la prima seria al mondo di smartphone rugged che integra connettività 5G con un sistema di telecamere termiche e notturne Il marchio leader di telefoni ruggedoggi ha messo sugli scaffali la sua nuova serie di top di gamma con connettività 5G, la seriePro), con un’interessante offertacon undi 335 euro, con un potente sistema di visione notturna/termica, una gigantesca batteria de 8380 mAh, 8GB RAM e 128GB ROM. Per le persone che non conoscono, questo marchio è noto per la produzione di telefoni rugged quasi indistruttibili e ha creato un segmento più prestigioso nel mercato. La serie ...

Advertising

macitynet : Blackview BL8800, il rugged 5G con visore notturno e termico - TuttoAndroid : La serie Blackview BL8800 debutta con uno sconto da paura - tuttoteKit : #Blackview BL8800: rugged phone 5G con visione termica e notturna #tuttotek -

Hardware Upgrade

Le novità della seriePro mantengono tutte le caratteristiche di BV8800 rinnovandosi con il supporto alle reti 5G di nuova generazione attraverso ...... versato in device dalla grande autonomia e resistenza, con un paniere di prodotti sempre più variegato, ha annunciato, quale evoluzione del BV8800, il nuovo smartphone5G anche in ... Blackview BL8800, la prima serie di smartphone rugged con 5G e fotocamera termica con visione notturna Blackview ha appena lanciato sul mercato due nuovi smartphone 5G: il Blackview BL8800 e la variante Pro dello stesso modello, entrambi dotati di un visore termico e uno notturno. Per chi non conoscess ...Sconto decisamente interessante per questa soundbar da 380W con subwoofer wireless: poco più di 120 euro per un audio di altissimo livello ...