Bilancio di 4 giorni al Festival di Cannes: dal film più deludente al più inquientante (Di lunedì 23 maggio 2022) Cannes (Francia). Bilancio di quattro giorni al Festival di Cannes: 13 proiezioni di cui 3 documentari, 1 film d’animazione, 1 film d’apertura, 5 in concorso (su 21), 2 della rassegna Cannes Première, 1 della rassegna Un Certain Regard. Molti stimoli e informazioni su temi e autori noti, meno noti, o addirittura ignoti. Qualche bel film e molte perplessità. Ecco di seguito i nostri appunti e disappunti. Cominciamo dai film in concorso: Il più irritante?“Frère et Soeur” di Arnaud Desplechin. Un melo insulso e faticoso, slegato e pieni di luoghi comuni sulle relazioni all’interno di una famiglia alto borghese. Una sceneggiatura artificiosa e superficiale con personaggi-cliché lontani dal reale. Nel film ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 23 maggio 2022)(Francia).di quattroaldi: 13 proiezioni di cui 3 documentari, 1d’animazione, 1d’apertura, 5 in concorso (su 21), 2 della rassegnaPremière, 1 della rassegna Un Certain Regard. Molti stimoli e informazioni su temi e autori noti, meno noti, o addirittura ignoti. Qualche bele molte perplessità. Ecco di seguito i nostri appunti e disappunti. Cominciamo daiin concorso: Il più irritante?“Frère et Soeur” di Arnaud Desplechin. Un melo insulso e faticoso, slegato e pieni di luoghi comuni sulle relazioni all’interno di una famiglia alto borghese. Una sceneggiatura artificiosa e superficiale con personaggi-cliché lontani dal reale. Nel...

DPCgov : #20maggio 2012 un forte #terremoto colpì la pianura padana emiliana seguito, dopo 9 giorni, da una seconda scossa c… - orvietonews : Bilancio positivo per il collegiale di motocross femminile. E tra cinque giorni arriva il Prestige: E’ stata scuola… - ZonaBianconeri : RT @CapHarlock1972: Ronaldo ha lasciato la #Juventus tre giorni prima dell'inizio del campionato. Occorre tenerne conto nel tracciare il bi… - CapHarlock1972 : Ronaldo ha lasciato la #Juventus tre giorni prima dell'inizio del campionato. Occorre tenerne conto nel tracciare i… - mauro_parisi : @fiane Non ero in città. Capisco l'emozione di chi ha partecipato e la tensione di chi ha organizzato. Tuttavia asp… -