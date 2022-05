(Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente americano Joeha affermato che sta "considerando" l'dicommerciali, sottolineando che non sono state imposte dalla sua amministrazione. "Non ...

Advertising

Damianodanny1 : USA AIUTEREBBERO TAIWAN DA INVASIONE CINESE BIDEN CONTINUA TOUR ASIA DAL GIAPPONE DICE USA NON ACCETTERÀ INTER… -

Agenzia ANSA

Il presidente americano Joeha affermato che sta "considerando" l'abolizione di alcuni dazi commerciali sulla Cina, sottolineando che non sono state imposte dalla sua amministrazione. "Non abbiamo imposto nessuna di queste ...Lo ha detto il primo ministro giapponese Fumio Kishida al presidente americano Joedurante l'... 06.00 " Gli Usa:la possibilità di inviare truppe all'ambasciata di Kiev Il Pentagono e ... Biden, valutiamo l'abolizione di alcuni dazi sulla Cina - Asia Il presidente americano Joe Biden ha affermato che sta "considerando" l'abolizione di alcuni dazi commerciali sulla Cina, sottolineando che non sono state imposte dalla sua amministrazione. (ANSA) ...Biden ha spiegato che parlerà presto con il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, per eliminare alcuni dei dazi dell'era Trump, che ha definito 'non strategici'. Se da una parte ha evocato la fine d ...