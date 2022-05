Biden va alla guerra e spiazza tutti | “Useremo forza militare per difesa Taiwan”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag – Ogni volta che Joerisponde a una domanda della stampa sui piani di politica estera americana, rischia di scatenare un putiferio. Nel caso di specie il presidente dem ha difattito, anche a Washington, affermando che gli Stati Uniti useranno lase la Cina dovesse tentare di invadere. E’ quanto da lui assicurato rispondendo a una precisa domanda durante una conferenza stampa con il primo ministro giapponese, Fumoi Kishida, a Tokyo. “Sì“, ha replicato secco, facendo intendere poi che le mosse occidentali in Ucraina sono anche un monito a Pechino, nel caso in cui pensasse di attaccare l’ex isola di Formosa. Il leader della Casa Bianca ha poi precisato di non credere che la Cina stia sul serio pensando di ...

