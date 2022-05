Biden sfida Pechino su Taiwan. Il mondo ha una nuova crisi (Di lunedì 23 maggio 2022) Gli Stati Uniti difenderanno militarmente Taiwan in caso di attacco cinese. È quanto detto oggi dal presidente americano, Joe Biden. “Lei è disposto a farsi coinvolgere militarmente per difendere Taiwan?”, è stato chiesto all’inquilino della Casa Bianca durante una conferenza stampa a Tokyo. “Sì”, ha replicato il diretto interessato. “Questo è l'impegno che abbiamo preso. Questo è l'impegno che abbiamo preso”. “Guardate, ecco la situazione. Siamo d'accordo con la politica dell’una sola Cina. Ma l'idea di essere presi con la forza, semplicemente presi con la forza, non è appropriata”, ha continuato Biden. “Ciò disarticolerà l'intera regione e sarà un'altra azione simile a quanto accaduto in Ucraina”. Le parole del presidente americano sono state seguite a stretto giro dalle precisazioni di una portavoce della Casa ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) Gli Stati Uniti difenderanno militarmentein caso di attacco cinese. È quanto detto oggi dal presidente americano, Joe. “Lei è disposto a farsi coinvolgere militarmente per difendere?”, è stato chiesto all’inquilino della Casa Bianca durante una conferenza stampa a Tokyo. “Sì”, ha replicato il diretto interessato. “Questo è l'impegno che abbiamo preso. Questo è l'impegno che abbiamo preso”. “Guardate, ecco la situazione. Siamo d'accordo con la politica dell’una sola Cina. Ma l'idea di essere presi con la forza, semplicemente presi con la forza, non è appropriata”, ha continuato. “Ciò disarticolerà l'intera regione e sarà un'altra azione simile a quanto accaduto in Ucraina”. Le parole del presidente americano sono state seguite a stretto giro dalle precisazioni di una portavoce della Casa ...

