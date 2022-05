Biden | Se la Cina invade Taiwan useremo la forza militare La replica di Pechino

Advertising

Le parole diriflettono le crescenti preoccupazioni per l'assertività dellanella regione: il governo americano ha finora mantenuto la cosiddetta ' ambiguità strategica ' sull'uso della ......Economic Framework è il tentativo didi coinvolgere sotto la sua influenza una regione sempre più controllata dalla. All'inizio della seconda tappa del suo tour di debutto in Asia,, ...Gli Usa sono pronti ad aiutare Taiwan anche con la forza nel caso di un'invasione cinese. 'Siete disposti a essere coinvolti militarmente ...La dichiarazione arriva durante il viaggio asiatico in Corea del sud e Giappone per aumentare la presenza americana nel Pacifico e contenere la Cina ...