Biden: «Se la Cina invade Taiwan, la difenderemo». L’ira di Pechino, la Casa Bianca «sorpresa» prepara un chiarimento (Di lunedì 23 maggio 2022) La Casa Bianca sarebbe stata «colta di sorpresa» dalle dichiarazioni di Joe Biden su Taiwan. I consiglieri più vicini al presidente Usa avrebbero commentato così, secondo quanto riporta la Cnn, precisando che lo staff è già al lavoro per far uscire un comunicato che chiarisca la posizione degli Stati Uniti. Durante la conferenza stampa congiunta di oggi 23 maggio con il primo ministro giapponese Fumio Kishida a Tokyo, a Biden è stato chiesto se gli Stati Uniti sarebbero disposti a intervenire per aiutare Taiwan come accaduto con l’Ucraina in caso di invasione da parte della Cina. Biden ha risposto di essere pronto a un intervento militare. «Non penso che l’invasione ci sarà», ha specificato, sottolineando però che la ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Lasarebbe stata «colta di» dalle dichiarazioni di Joesu. I consiglieri più vicini al presidente Usa avrebbero commentato così, secondo quanto riporta la Cnn, precisando che lo staff è già al lavoro per far uscire un comunicato che chiarisca la posizione degli Stati Uniti. Durante la conferenza stampa congiunta di oggi 23 maggio con il primo ministro giapponese Fumio Kishida a Tokyo, aè stato chiesto se gli Stati Uniti sarebbero disposti a intervenire per aiutarecome accaduto con l’Ucraina in caso di invasione da parte dellaha risposto di essere pronto a un intervento militare. «Non penso che l’invasione ci sarà», ha specificato, sottolineando però che la ...

