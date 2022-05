Biden: “Se Cina invade Taiwan useremo forza militare”. La replica di Pechino (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sarebbero pronti a difendere Taiwan a livello militare se la Cina tentasse di prendere con la forza l’isola (di fatto indipendente, ma che Pechino considera una “provincia ribelle” da “riunificare”). Così il presidente americano Joe Biden. “Siete disposti a essere coinvolti militarmente per difendere Taiwan se si dovesse arrivare a questo?”, è stato chiesto al presidente Usa in conferenza stampa a Tokyo. “Sì – ha risposto Biden, secondo The Hill – E’ l’impegno che abbiamo preso”. “Siamo d’accordo con la politica di una sola Cina – ha aggiunto, dopo le dichiarazioni simili dello scorso ottobre – ma l’idea che si debba prendere con la forza, solo con la forza non è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sarebbero pronti a difenderea livellose latentasse di prendere con lal’isola (di fatto indipendente, ma checonsidera una “provincia ribelle” da “riunificare”). Così il presidente americano Joe. “Siete disposti a essere coinvolti militarmente per difenderese si dovesse arrivare a questo?”, è stato chiesto al presidente Usa in conferenza stampa a Tokyo. “Sì – ha risposto, secondo The Hill – E’ l’impegno che abbiamo preso”. “Siamo d’accordo con la politica di una sola– ha aggiunto, dopo le dichiarazioni simili dello scorso ottobre – ma l’idea che si debba prendere con la, solo con lanon è ...

