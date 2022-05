Biden: pronti a usare la forza se la Cina invade Taiwan (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente americano Joe Biden ha detto di essere pronto a ricorrrere alla forza militare in caso di attacco cinese a Taiwan, aggiungendo però di non ritenere possibile un'invasione, anche se la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente americano Joeha detto di essere pronto a ricorrrere allamilitare in caso di attacco cinese a, aggiungendo però di non ritenere possibile un'invasione, anche se la ...

