Biden ora minaccia la Cina: “Se Pechino invade Taiwan useremo la forza”. Sale la tensione nel Pacifico (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente americano Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti d’America sono pronti a intervenire contro la Cina nel caso in cui Pechino dovesse attaccare Taiwan. La situazione nel Pacifico è stata esaminata dall’inquilino della Casa Bianca in occasione della sua visita in Giappone. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente americano Joeha affermato che gli Stati Uniti d’America sono pronti a intervenire contro lanel caso in cuidovesse attaccare. La situazione nelè stata esaminata dall’inquilino della Casa Bianca in occasione della sua visita in Giappone. L'articolo LA NOTIZIA.

bluebox82 : Ma sto pezzo di imbecille vuole far guerra a tutto il mondo? Non riesce a usare toni differenti? - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Sale la tensione fra #USA e #Cina su #Taiwan - cambiamainulla : RT @LaNotiziaTweet: Sale la tensione fra #USA e #Cina su #Taiwan - gabrielbar74 : @maurovoerzio @alex_orlowski erano nazisti una volta, ora invece no.... seguite pure zelensky/biden... - loperatoreOC : Finalmente gli Stati Uniti si lasciano alle spalle anni di rapporti ambigui con la Cina sul tema dell'indipendenza… -