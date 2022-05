Biden in Giappone lancia il piano anti-Cina nell'Indo Pacifico (Di lunedì 23 maggio 2022) Si chiama Indo-Pacific Economic Framework (Ipef) e aderiscono 13 Paesi (ma non c'è Taiwan), Washington lo definisce "l'accordo economico del XXI Secolo". Ma per Pechino è una "strategia destinata a fallire" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 maggio 2022) Si chiama-Pacific Economic Framework (Ipef) e aderiscono 13 Paesi (ma non c'è Taiwan), Washington lo definisce "l'accordo economico del XXI Secolo". Ma per Pechino è una "strategia destinata a fallire"

