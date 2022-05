Biden: “Esercito USA pronto a difendere Taiwan” (Di lunedì 23 maggio 2022) Per il Presidente americano Joe Biden la Cina sta giocando con il fuoco. “Useremo la forza militare dell’Esercito USA per difendere Taiwan”. Questa è stata la risposta ad una domanda nel corso della conferenza stampa congiunta a Tokyo con il Premier giapponese Fumoi Kishida. Per Biden la riposta che il mondo sta dando alla crisi in Ucraina deve essere ed effettivamente è anche un monito alla Cina, nel caso in cui pensasse seriamente ad un’invasione di Taiwan. Secondo il Presidente americano l’invasione non ci sarà, ma ci ha tenuto a sottolineare che la Cina sta comunque “giocando con il fuoco” ogni volta che fa volare i suoi jet nello spazio aereo dell’isola. Washington pronta alla difesa militare di Taiwan Washington si è detta pronta ad usare la forza per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Per il Presidente americano Joela Cina sta giocando con il fuoco. “Useremo la forza militare dell’USA per”. Questa è stata la risposta ad una domanda nel corso della conferenza stampa congiunta a Tokyo con il Premier giapponese Fumoi Kishida. Perla riposta che il mondo sta dando alla crisi in Ucraina deve essere ed effettivamente è anche un monito alla Cina, nel caso in cui pensasse seriamente ad un’invasione di. Secondo il Presidente americano l’invasione non ci sarà, ma ci ha tenuto a sottolineare che la Cina sta comunque “giocando con il fuoco” ogni volta che fa volare i suoi jet nello spazio aereo dell’isola. Washington pronta alla difesa militare diWashington si è detta pronta ad usare la forza per ...

