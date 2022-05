Biden apre il fronte Taiwan | “Reagiremo con le armi se la Cina invade” Dura replica di Pechino

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 23 maggio 2022) Gli Stati Uniti sarebbero pronti a difenderea livello militare se latentasse di prendere con la forza l’isola (di fatto indipendente, ma checonsidera una “provincia ribelle” da “riunificare”). Lo ha detto il presidente americano Joente la sua visita in Giappone, nella quale ha di fatto aperto il “” asiatico, parallelo a quello ucraino per l’asse tra Russia e. “Siete disposti a essere coinvolti militarmente per difenderese si dovesse arrivare a questo?”, è stato chiesto al presidente Usa in conferenza stampa a Tokyo. “Sì – ha risposto, secondo The Hill – E’ l’impegno che abbiamo preso”. “Siamo d’accordo con la politica di una sola– ha aggiunto, dopo le ...