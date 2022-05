Bibione capitale dello yoga | sulla spiaggia arriva l’Olistic Festival

Leggi su udine20

(Di lunedì 23 maggio 2022) Anasce un nuovo modo di vivere la vacanza: un’occasione non per “staccare”, bensì per riconnettersi con se stessi e con ciò che ci sta attorno, imparando le tecniche per coltivare il benessere tutto l’anno. Dal 1 al 3 luglio debuttavenetaOlistic, un intero weekend in cui le più antiche disciplinee le migliori tecniche di mindfulness si incontrano in due percorsi dedicati alla conoscenza di sé. Oltre 40 ore di lezione all’aria aperta, dall’alba al tramonto, adatte sia agli appassionati più esperti che a chi desidera approcciarsi alle discipline olistiche per la prima volta, perché a guidare gli incontri saranno delle autentiche star del settore. Tra questi, Sara Bigatti, ideatrice e curatrice di La Scimmia ...