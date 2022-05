Bianchi con mille studenti a Palermo per il XXX anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio “La scuola fornisce le parole di libertà per sconfiggere la mafia” (Di lunedì 23 maggio 2022) Minestero Istruzione - “La scuola fornisce alle studentesse e agli studenti le parole di libertà per sconfiggere la mafia. Avere condiviso oggi il trentennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio con mille di loro a Palermo, con i loro insegnanti e le loro famiglie, è stata una lezione di educazione civica e alla legalità importante. La scuola insegna consapevolezza, appartenenza e comunità. Ricordare è fondamentale, perché non si vince la battaglia contro la criminalità organizzata una volta per tutte, bisogna farlo ogni giorno, con la cultura e l’istruzione”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 maggio 2022) Minestero Istruzione - “Laalle studentesse e aglilediperla. Avere condiviso oggi il trentennaledie Viacondi loro a, con i loro insegnanti e le loro famiglie, è stata una lezione di educazione civica e alla legalità importante. Lainsegna consapevolezza, appartenenza e comunità. Ricordare è fondamentale, perché non si vince la battaglia contro la criminalità organizzata una volta per tutte, bisogna farlo ogni giorno, con la cultura e l’istruzione”. L'articolo .

