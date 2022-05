Biagio Antonacci torna con il nuovo singolo “Seria”

(Di lunedì 23 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Dopo oltre 2 anni di silenziopubblica unbrano inedito dal titolo “”, disponibile dal 27 maggio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica.“” anticipa l'uscita deldisco di inediti previsto entro la fine dell'anno.“Tutto cambia, mi evolvo, conquisto consapevolezza e vivo di riassunti preziosi – ha commentato– ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a, che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna.è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la sua libertà, libera di portarsi anche solo un cuscino”.-foto ufficio stampa...

