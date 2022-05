(Di lunedì 23 maggio 2022) Quali conseguenze avrà la posizione filoputiniana di Silvio? Premesso che nessuna forza politica, tantomeno Forza Italia, medita di far cadere il governo Draghi e di precipitarsi alle elezioni, c’è però da riflettere su almeno tre effetti che la scelta del Cavaliere, seppur corretta dallo staff e con affanno da lui stesso (secondo la detestabile tradizione di dire un giorno una cosa e il giorno dopo un’altra), può determinare. Il primo effetto è, diciamo così, teorico ma comunque impressionante. Come ha calcolato un esperto giornalista parlamentare dell’Ansa, Giovanni Innamorati, dopo le parole napoletane di Silvio i “putiniani” hanno adesso la maggioranza alla Camera dei deputati: M5s 155 + Lega 132 + Fi 82, totale 369. Naturalmente si obietterà che la posizione di Giuseppe Conte non è esattamente coincidente con quella die che ...

Advertising

GabryContessa : se meloni e letta sono gli unici atlantisti in questo parlamento, c'è un problema, grosso. . Berlusconi rilancia il… - glinguaglossa : Berlusconi rilancia il forzaleghismo putinofilo, ora Meloni e Pd ripensino le alleanze - gjscco : RT @dukana2: BABBEO ?? #RENZI UGUALE A BERLUSCONI! DIFENDE SCIIIIIILVIO DALL’INCHIESTA SU STRAGI #FALCONE #BORSELLINO ??ATTACCA #PM CHE INDA… - dukana2 : RT @dukana2: BABBEO ?? #RENZI UGUALE A BERLUSCONI! DIFENDE SCIIIIIILVIO DALL’INCHIESTA SU STRAGI #FALCONE #BORSELLINO ??ATTACCA #PM CHE INDA… - GustavoMichele6 : Berlusconi rilancia il forzaleghismo putinofilo, ora Meloni e Pd ripensino le alleanze -

Linkiesta.it

fiuta la stanchezza degli italiani per una situazione che non si sblocca ed è foriera di pesanti conseguenze economiche e da vecchio imprenditore (proprio come il nemico storico Carlo De ...'Quelle di Gelmini sono state dichiarazioni intempestive',Barelli. 'Nessun Vietnam, ... Io ho solo enorme affetto e rispetto per'. Il rischio però è che dopo le amministrative si ... Berlusconi rilancia il forzaleghismo putinofilo, ora Meloni e Pd ripensino le alleanze Così, Carlo Sarro, deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale azzurro in Terra di Lavoro, intervenendo a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, alla due giorni di Forza Italia culminata ieri con il ...Si aspetta delle scuse, vuole un chiarimento. Ora è Berlusconi a pretendere che la Gelmini faccia un passo indietro riguardo gli attacchi lanciati sulla guerra. Domenica aveva ipotizzato ...