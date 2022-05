Belen Rodriguez Fatta fuori Alle Iene | Sostituita senza pietà dalla famosa figlia d’arte

(Di lunedì 23 maggio 2022) La showgirlancora una volta è al centro del gossip. Questa volta riguarda il suo futuro lavorativo a Le. Pare proprio che nella prossima edizione non ci sarà e ciò ha dato un grande dispiacere ai fan i quali vorrebbero vedere l’argentina in ogni programma. Addirittura sembra ci sia già la. Scopriamo di chi si tratta. Il palinsesto mediaset sta per terminare la stagione televisiva 21-22 e, a malincuore nella prima settimana di giugno finirà anche la venticinquesima edizione de Le, il programma amatissimo di Italia 1. I servizi delle nostretorneranno,dubbio, ad ottobre ma il programma subirà dei cambiamenti. Primo fra tutti la conduzione. Quest’anno, per la prima volta, accanto a Teo Mammuccari, già ...

Advertising

RimshahSageer : Bufera a Le Iene: Belen Rodriguez Fatta fuori. Sostituita senza pietà dalla famosa figlia d’arte. Fan sotto choc - DavideRTramonta : RT @side_spirito: Belen rodriguez Stefano de Martino amici Paolo bonolis Emma marrone - cristia_urbano : RT @side_spirito: Belen rodriguez Stefano de Martino amici Paolo bonolis Emma marrone - 361_magazine : Stefano De Martino e Belen Rodriguez: weekend romantico insieme sotto il cielo stellato di maggio - Federic01996 : RT @side_spirito: Belen rodriguez Stefano de Martino amici Paolo bonolis Emma marrone -

La showgirlancora una volta è al centro del gossip. Questa volta riguarda il suo futuro lavorativo a Le iene . Pare proprio che nella prossima edizione non ci sarà e ciò ha dato un grande ...Altro ritorno di fiamma, altre paparazzate:e Stefano De Martino da qualche mese hanno riallacciato le trame d'amore. I due, seppur non hanno mai annunciato ufficialmente di essere tornati insieme, hanno lasciato intendere che ...De Martino è ormai un affermato conduttore televisivo. Pure Belen continua a mietere successi Per i due piccioncini, però, non solo ristoranti stellati e alberghi da favola: nei giorni scorsi il setti ...Ma cosa ha dichiarato l’ex volto di Non è la Rai Jeremias Rodriguez all’Isola dei famosi 2022, ultimo reality per il fratello di Belen Jeremias Rodriguez vuoi o non vuoi è stato uno dei protagonisti ...