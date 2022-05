Beautiful anticipazioni 25 maggio 2022, Thomas scopre i sentimenti di Brooke (Di lunedì 23 maggio 2022) Nella puntata di Beautiful di mercoledì 25 maggio 2022 Thomas si trova in compagnia di Hope, con la quale parla del disegno fatto da Douglas e di come il bambino manifesti apertamente il fatto che gli manca Liam in casa. La Logan dice al bambino che per qualche tempo dovrà vivere con suo padre, perché lei e Liam hanno qualche problema. Il piccolo dice alla madre che vorrebbe vivere sotto lo stesso tetto con lei e con suo padre Thomas. Quest’ultimo dopo le parole del figlio è fortemente in imbarazzo con la ragazza. Sul portale Mediaset Infinity potete rivedere questo episodio on demand nella sezione dedicata, subito dopo la messa in onda di Canale 5. Un altro domani anticipazioni, stabilita la data di inizio da ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 23 maggio 2022) Nella puntata didi mercoledì 25si trova in compagnia di Hope, con la quale parla del disegno fatto da Douglas e di come il bambino manifesti apertamente il fatto che gli manca Liam in casa. La Logan dice al bambino che per qualche tempo dovrà vivere con suo padre, perché lei e Liam hanno qualche problema. Il piccolo dice alla madre che vorrebbe vivere sotto lo stesso tetto con lei e con suo padre. Quest’ultimo dopo le parole del figlio è fortemente in imbarazzo con la ragazza. Sul portale Mediaset Infinity potete rivedere questo episodio on demand nella sezione dedicata, subito dopo la messa in onda di Canale 5. Un altro domani, stabilita la data di inizio da ...

