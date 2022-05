Beautiful, anticipazioni 24 maggio: Wyatt, Brooke, Donna e Katie dispiaciuti per Hope e Liam. Le sorelle Logan ne discutono (Di lunedì 23 maggio 2022) Beautiful, anticipazioni 24 maggio: protagonisti della puntata di domani saranno Wyatt e Brooke, con le sue sorelle Donna e Katie. Argomento di discussione delle tre saranno Hope e Liam. Wyatt affranto per Hope e Liam Wyatt è dispiaciutissimo perché Hope e Liam stanno per separarsi. Parlerà ancora col fratello? Beautiful, anticipazioni 24 maggio: Brooke, Donna e Katie discutono di Hope e Liam La madre di Hope parla di lei e di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 23 maggio 2022)24: protagonisti della puntata di domani saranno, con le sue. Argomento di discussione delle tre sarannoaffranto perssimo perchéstanno per separarsi. Parlerà ancora col fratello?24diLa madre diparla di lei e di ...

Advertising

infoitcultura : Brave and Beautiful, le anticipazioni del 24 maggio: un altro omicidio - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 24 maggio 2022: le Logan in ansia per Hope e Liam! - zazoomblog : Beautiful Anticipazioni 24 maggio 2022: le Logan in ansia per Hope e Liam! - #Beautiful #Anticipazioni #maggio… - AnnaMancini81 : Brave and Beautiful anticipazioni puntate dal 23 al 27 maggio 2022 - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful: gesto folle di Cesur, un omicidio scuote tutti -