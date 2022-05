Bayern Monaco | Neuer rinnova fino al 2024 | “Ora la Champions”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 maggio 2022) Per un Lewandowski che se ne va, c’è un Manuelche rilancia. Il portiere campione del mondo, 36 anni, hato il suo contratto con ilal. Lo hanno ufficializzato i campioni di Bundesliga in una nota. “Sono molto contento che il mio viaggio alcontinui. Avremo di nuovo un’ottima squadra con la quale potremo giocare per ogni titolo -ha detto-. Come portiere, capitano e leader, voglio essere il supporto e un fattore chiave nei nostri grandi obiettivi. Vogliamo estendere il nostro record di titoli e competere di nuovo per la Coppa di Germania e laLeague”. SportFace.