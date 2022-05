Bayern Monaco, l’agente di Lewandowski: “Vuole andare nel club dei suoi sogni” (Di lunedì 23 maggio 2022) Robert Lewandowski Vuole lasciare il Bayern Monaco. Era già nell’aria, anche se il bomber polacco non lo aveva mai confermato a parole. Ad ‘ufficializzare’ l’intenzione di Lewa ci ha pensato il suo agente, Pini Zahavi: “Per Lewandowski il Bayern ormai è storia. Ha l’opportunità di andare nel club che ha sempre sognato. Non c’è stata nessuna proposta concreta da parte del Bayern per il rinnovo, lui Vuole lasciare il club dopo 8 anni. Ha 34 anni e Vuole realizzare il suo sogno”. Il club “che ha sempre sognato” è il Barcellona, anche se il procuratore non cita espliticamente il club blaugrana che dopo aver puntato Haaland, proverà ad ingaggiare la ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Robertlasciare il. Era già nell’aria, anche se il bomber polacco non lo aveva mai confermato a parole. Ad ‘ufficializzare’ l’intenzione di Lewa ci ha pensato il suo agente, Pini Zahavi: “Perilormai è storia. Ha l’opportunità dinelche ha sempre sognato. Non c’è stata nessuna proposta concreta da parte delper il rinnovo, luilasciare ildopo 8 anni. Ha 34 anni erealizzare il suo sogno”. Il“che ha sempre sognato” è il Barcellona, anche se il procuratore non cita espliticamente ilblaugrana che dopo aver puntato Haaland, proverà ad ingaggiare la ...

