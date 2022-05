Advertising

TV7Benevento : Basket: Valente (M5S), 'violenza inaccettabile, quella di Rieti è una pagina vergognosa' - -

Il Sannio Quotidiano

... Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 10:50 Rubrica: Reparto Corse a cura di Mauroore 11:... 105° Giro d'Italia 2022 - Arriva il Giro 14a tappa: Santena > Torino (sintesi) ore 20:55...... 0/0), Vittorio Lazzari 0 (0/0, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea0 (0/... 10 (Nicolas manuel Stanic 6) Fonte foto: ufficio stampa Pallacanestro ViolaPallacanestro ... Basket: Valente (M5S), 'violenza inaccettabile, quella di Rieti è una pagina vergognosa' Roma, 23 mag. - (Adnkronos) - "Sport significa rispetto, educazione, crescita per i ragazzi. La violenza non è accettabile mai, tanto più se a esercitarla è un allenatore su di un'atleta 17enne. Quell ...Con un cuore grande così – per l’ennesima volta in questa meravigliosa stagione -, la Germani Brescia esce sconfitta dal PalaSerradimigni di Sassari in gara 4 ed è costretta ad abbandonare il cammino ...